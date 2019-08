"Eccellente" il mare di Avola, soddisfatti pienamente i criteri Ue

"Eccellente". Così l'Unione Europea definisce il mare di Avola che soddisfa pienamente i criteri Ue in termini di pulizia e trasparenza. Il litorale di Avola è stato esaminato da 14 diversi punti, di cui 2 sono risultati "buoni", mentre gli altri "eccellenti".

I dati che promuovono Avola a pieni voti sono stati pubblicati nel mese di giugno dall’agenzia Ue per l’ambiente, Eea, nell’annuale rapporto sulle acque balneabili.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luca Cannata: "Questo risultato - ha dichiarato - possibile grazie agli interventi messi in campo in questi anni con la accertata funzionalità del depuratore voluta dalla nostra amministrazione."