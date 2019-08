Siracusa, vasto incendio in contrada Carancino: fiamme minacciano abitazioni, evacuazioni in corso

Fiamme e alte colonne di fumo, oggi, in contrada Carancino, nella parte nord di Siracusa. L'incendio si è propagato nel giro di poco tempo, anche a causa del vento caldo che ultimamente sta soffiando nella città aretusea. Sul posto i Vigili del Fuoco per domare il rogo.

Preoccupazione per le abitazione vicine, minacciate dalle fiamme. A questo proposito, la Polizia municipale e la Protezione civile hanno disposto l'evacuazione. I roghi si sono spinti fino all'autostrada Siracusa-Catania.

I veicoli diretti a Siracusa sono usciti dalla Statale allo svincolo di Nord, mentre quelli diretti a Catania, traffico provvisoriamente deviato su strade secondarie.