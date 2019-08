Nel Siracusano, temperature ancora alte: il picco di caldo si registrerà domani

E' previsto per domani, giovedì 8 agosto, il picco di questa fase calda con temperature che potranno toccare i +40/+41 °C sulle aree interne non solo nel siracusano, ma anche nel catanese ed ennese. Previsti anche tassi elevati di umidità a dirlo è il CentroMeteoSicilia.it.

Già da oggi si stanno registrando punte di +37/+38 °C. In particolare, per domani, è previsto l'allarme arancione.

Il caldo africano proseguirà almeno fino a martedì 13 con temperature costantemente sopra le medie.

La macchina della Protezione civile è già stata messa in moto, ma i consigli sono di prestare particolare attenzione i soggetti a rischio come anziani, bambini, persone non autosufficienti o in precarie condizioni di salute. Bere molta acqua e consumare cibi leggeri. Limitare gli spostamenti nelle ore più calde.