Canicattini Bagni, Lucia Minniti nuovo segretario generale del Comune

E' Lucia Minniti, di Solarino, la nuova Segretaria comunale del Comune di Canicattini Bagni.

Minniti ha una laurea in Giurisprudenza, ed ha frequentato il Corso di perfezionamento professionale per Segretari comunali con il massimo dei voti. Minniti è stata Segretaria comunale anche del Comune di Francofonte, e nella sua lunga carriera professionale ha ricoperto lo stesso incarico presso i Comuni di Pozzallo, Portopalo di Capo Passero, Sortino, Pachino, Rosolini e poi una lunga permanenza in vari Comuni della provincia di Cuneo in Piemonte.