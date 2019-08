Siracusa, Parcheggio Mazzanti: Italia "fondi frutto del lavoro di squadra tra progettisti, Giunta e Consiglieri comunali"

"L’accesso a questo ulteriore finanziamento è il frutto di un efficace lavoro di squadra tra progettisti, Giunta e Consiglieri comunali". Così il sindaco, Francesco Italia, commenta i fondi per 978.214, 74 mila di euro per i lavori di completamento del parcheggio “Mazzanti” di Siracusa, stanziati dalla Regione.

"La realizzazione del completamento del parcheggio di Via Mazzanti- dichiara il sindaco, Francesco Italia- è un importante tassello della programmazione dell’Amministrazione comunale, già avviata dalla precedente Giunta comunale in materia di mobilità e trasporti della città di Siracusa".

E' poi il consigliere Carlo Gradenigo a ripercorrere l'iter di consiglio e giunta che ha portato a questo traguardo, avviato già prima dell'intervento della Regione: "Due atti, il PUMS e l'inserimento dell'opera nell'elenco annuale delle opere pubbliche- dice Gradenigo - Somme già messe a bando e delle quali potrà godere la città, frutto di un lavoro corale che ha visto impegnati insieme, la I e IV Commissione Consiliare, la Giunta e non ultimo l'intero Consiglio Comunale che ha votato e approvato in modo unanime prima l'emendamento che ha di fatto reinserito il progetto nell'elenco annuale delle opere pubbliche (del quale mi onoro di essere stato promotore e primo firmatario) e poi il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, dando l'opportunità alla città di vedere ultimata una delle grandi incompiute di Siracusa che adesso ha tutte le carte in regola per poter essere realizzata e messa a sistema."

Infine, proprio sul Consiglio comunale, l'associazione Avanti insieme tiene a ricordare che: "Gli atti citati necessari al raggiungimento di questa vittoria furono votati dal Consiglio Comunale in Dicembre al voto in aula erano presenti 19 consiglieri votarono SI in 15, si registrò l’astensione di Boscarino, Di Mauro, Lo Curzio Mangiafico e Ricupero. - dice il direttivo dell'associazione Avanti insieme - Ricordiamo infine che le opere già finanziate prodotte dall’Amministrazione in carica da poco più di un anno, ammontano a complessivi 9.850.417,45 euro".