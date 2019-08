Siracusa, area nuovo Ospedale: il Settore Territorio del Comune "necessario acquisire uno studio integrativo"

Continua il dibattito sull'area del nuovo ospedale. Proprio oggi è arrivato il parere del Settore Territorio del Comune sulle aree indicate dal prof. Giuseppe Pellitteri, a seguito dell’interrogazione della consigliera Cetty Vinci.

La risposta, però, non è stata esplicitata perchè si ritiene necessario prima prendere in considerazione i pareri già espressi dalla Soprintendenza e dall’Ufficio del Genio Civile.

All'interno del documento si legge:

"Considerata la non definizione degli atti fin qui acquisiti, si ritiene che, in presenza di una serie di incertezze come sopra argomentate, non si possa esprimere, sul piano tecnico un giudizio finale ed esaustivo sulle aree indicate dal prof. Pellitteri. Pertanto, a parere di questo ufficio, si reputa necessario acquisire uno studio integrativo che tenga conto dei pareri già espressi dalla Soprintendenza e dall’Ufficio del Genio Civile, oltre alle osservazioni sul piano urbanistico”.