Priolo Gargallo, hanno salvato un piccolo delfino spiaggiato: il sindaco li premia

E' stata premiata, questa mattina, al Comune, dal sindaco Pippo Gianni, la famiglia Scorpo, che, lo scorso 30 luglio, ha avvistato e salvato un piccolo delfino spiaggiato.

Il mammifero si rotolava su se stesso, si dimenava a pochi passi dalla battigia, destinato a morte sicura. Non hanno esitato ad aiutarlo, per oltre due ore, quando finalmente, il piccolo delfino ha raggiunto il largo.

“Un’azione meritevole, per niente scontata - ha detto il primo cittadino - quella compiuta dalla famiglia Scorpo, che denota grande sensibilità, amore e alto senso civico. Un gesto - ha concluso il Sindaco Gianni - che dovrebbe essere d’’esempio per tutti”.