Floridia, netturbini senza stipendio: domani sit-in di protesta al Municipio

Sit-in domani, 8 agosto, alle 11, in Piazza Umberto I, a Floridia, sotto il palazzo Comunale, dei dipendenti dell'Azienda Consorzio Prosat(appaltante nel Comune di Floridia e operante nel servizio di igiene ambientale, raccolta differenziata e gestione dell’isola ecologica del comune) per la mancata retribuzioni dei lavoratori.

A indire la protesta segreteria territoriale FSI-USAE di Siracusa. I dipendenti infatti non hanno ricevuto né la retribuzione relativa al mese di giugno, né la quattordicesima mensilità spettante nel mese di luglio. Incertezze per gli stipendi futuri