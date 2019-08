Siracusa, alloggi popolari in ex albergo scuola di via Umberto

L'ex albergo scuola di via Umberto 200-206 diventerà sede di alloggi di edilizia sociale. Il progetto della Mythos, capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa aggiudicatario della gara d’appalto per la progettazione esecutiva dell’opera, è stato consegnato all’IACP di Siracusa.

Al posto della vecchia struttura nasceranno 43 alloggi di cui 15 saranno riservati alle Forze dell’Ordine. Poi ci sarà un'area destinata agli spazi comuni, con zone verdi, e una sala comune dove poter organizzare piccoli eventi e assemblee.

La nuova struttura sarà adeguata all’ultima normativa sismica e ad impatto energetico quasi zero, grazie a un impianto fotovoltaico che produrrà l’energia necessaria.

Il progetto prevede inoltre all’ultimo piano un’area con 5 alloggi destinati al “Dopo di noi”, uno spazio dedicato ai disabili psichici.

L’idea progettuale prevede, inoltre, l’implementazione di alcuni servizi e migliorie destinate all’intera zona: sarà ricavato uno spazio per un infopoint, punto di contatto tra le istituzioni, i viaggiatori e i cittadini più in generale oltre a un ambulatorio di prossimità per le emergenze.