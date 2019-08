Siracusa, violazioni sanitarie-amministrative: sanzione a circolo nautico

E' finito nel mirino dei controlli di Polizia e Asp un circolo nautico siracusano, all'interno del quale sono state accertate numerose violazioni sanitarie ed amministrative.

All'interno del bar, infatti, non è stata trovata la Scia ed il titolare è stato sanzionato per la mancata registrazione dello stabilimento ai fini della distribuzione degli alimenti e per i mancati requisiti di igiene.

Un’altra sanzione è stata elevata per la mancata autorizzazione della pubblicità all’esterno del locale e per la diffusione musicale non autorizzata. In tutto le sanzioni ammontano a 10mila euro