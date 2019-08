Siracusa, 2 chili di hashish, coltello e pistola nascosti nel sottoscala di una palazzina in via Immordini: indagini

Continuano i controlli della Polizia di Stato di Siracusa finalizzati al contrasto delle piazze dello spaccio.

Al setaccio ieri in una palazzina di via Immordini dove, all'interno di un sottoscala, sono stati trovati oltre 2 chilogrammi di hashish, 70 grammi di cocaina, un coltello ed una pistola con relativo munizionamento.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Indagini in corso.