Noto, da domani via al nuovo piano di viabilità

Sarà attivo dalle ore 8 di giovedì 8 agosto il nuovo piano viabilità in zona piazza Sgroi con l'obiettivo di alleggerire il traffico su via Napoli.

Queste le principali novità: Via Ugo Lago, dunque, sarà percorribile verso Nord e potrà essere imboccata da piazza Alcide De Gasperi, nella quale si potrà arrivare sia da via Agnelli (traversa di via Napoli, quindi dando una doppia opportunità a chi “risale” verso Nord) o dall’ultimo tratto di via Cav. di Vittorio Veneto, quello compreso tra la stessa piazza e via Salvemini, tratto dove resterà in vigore il doppio senso di circolazione. All’incrocio tra via Ugo Lago e via Maiore, gli automobilisti dovranno svoltare obbligatoriamente verso sinistra.

Via Cav. di Vittorio Veneto, invece, sarà percorribile verso Sud, eccezione fatta per l’ultimo tratto in cui vigerà il doppio senso di marcia. Chi percorre via Maiore verso Ovest, all’incrocio con via Cav. di Vittorio Veneto dovrà svoltare obbligatoriamente a destra.

Cambiano, inoltre, i sensi di marcia di via Einaudi e via Pavia: la prima torna percorribile verso Ovest, dunque verso piazza Sgroi, la seconda sarà percorribile verso Est, dunque verso via Napoli.