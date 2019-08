Siracusa, in arrivo 7 milioni per l'ex Provincia di Siracusa : serviranno per il personale e per garantire i servizi

Sette milioni di euro in arrivo per l'ex Provincia regionale di Siracusa.

A darne notizia sono i deputati nazionale e regionale del M5S, Paolo Ficara e Stefano Zito.

"E’ stato chiuso qualche ora fa l'incontro tra assessorato e i commissari delle province che permetterà di passare alla stesura del decreto di riparto i 100 milioni di euro previste a livello nazionale nel decreto crescita. Di questi 100 milioni - riferiscono Ficara e Zito - la Regione ne distribuirà 80 in maniera proporzionale per tutte le province e circa 7 milioni andranno alla provincia di Siracusa. I restanti 20, verranno trasferiti tra qualche mese in base alle emergenze economiche. Oltre a questi - aggiungono i due esponenti del M5S - arriveranno altri 4 milioni a Siracusa per i mutui che erano stati già previsti per investimenti di scuole e strade nell'accordo Stato-Regione del dicembre 2018 ed entrato in legge di bilancio 2019. Questi 11 milioni - concludono - serviranno sia per il personale che per garantire i servizi".