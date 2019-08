Siracusa, trivellazioni nel Sudest: appello di Granata a Musumeci

Un appello al Presidente Nello Musumeci affinché blocchi e revochi subito le autorizzazioni a nuove trivellazioni per idrocarburi in territori Unesco del Sudest.

E' l'assessore alla cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata, a rivolgersi al Governatore: " In questi luoghi, dove nei primi anni del 2000 bloccammo un tentativo analogo - scrive Granata - da tempo abbiamo scelto con decisione un modello economico fondato sul turismo culturale e naturalistico e sulla agricoltura biologica e la viticoltura di eccellenza. Sarebbe paradossale - conclude - riproporlo oggi".