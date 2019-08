Asd Carlentini Calcio collaborerà con l’Asd Leonzio Academy Under 19 per la stagione 2019/2020

Asd Carlentini Calcio collaborerà con l’Asd Leonzio Academy Under 19 per la stagione sportiva 2019/2020. I ragazzi del settore giovanile della società lentinese faranno parte dell'under 19 del Carlentini, guidata dal mister Giuseppe Sequenzia.

La Leonzio Academy ha maturato un notevole bagaglio di esperienza nel settore giovanile occupandosi di scuola calcio e di settore giovanile da oltre 2 anni. Per la nuova stagione agonistica, la Leonzio Academy contribuirà notevolmente ad accrescere il tasso tecnico e professionale del settore giovanile del Carlentini Calcio.