Canicattini Bagni, una targa per il tiravolista Alessandro Papa

E' stata consegnata, questa mattina, al Municpio, una targa di riconoscimento al tiravolista canicattinese Alessandro Papa per i successi ottenuti nel recente Campionato regionale di Tiro a Volo, specialità “fossa olimpica”, che gli sono valsi il diritto alla partecipazione ai prossimi Campionati italiani che si svolgeranno a Settembre in Umbria.

A consegnare la targa il sindaco Marilena Miceli e l’Assessore allo Sport, Pietro Savarino, e il Capogruppo del Gruppo consiliare “Insieme per cambiare”, Danilo Calabrò. Papa oggi gareggia per la Società Dilettantistica TAV di Modica, e grazie alla vittoria conseguita lo scorso Giugno a Castanea Delle Furie, nel secondo Gran Premio Fitav, e al secondo posto conquistato recentemente nella terza prova del Campionato regionale che si è svolta a Rosolini, sempre nella specialità “fossa olimpica”, potrà prendere parte ai prossimi Campionati italiani in programma a Settembre in Umbria.