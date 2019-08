Palermo, finisce con la moto contro guard rail: muore 18enne

Un giovane di 18 anni, Giulio Franco, di Monreale è morto in via Pietro Bonanno, a Palermo, nella zona tra il Belvedere e il Santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino in un incidente stradale: la vittima guidava una moto finita contro un guard-rail. Un altro ragazzo di 19 anni, che era con lui sulla moto è ricoverato in gravissime condizioni a Villa Sofia. I rilievi sono condotti dalla polizia municipale.