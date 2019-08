Controlli su strada a Noto e Avola, ritirata patente per guida in stato di ebbrezza

Incrementato il numero della pattuglie dei Carabinieri per controlli su strada ad Avola e Noto per tutto il fine settimana. Decine i mezzi passati al setaccio e i relativi occupanti.

A Noto ed Avola sono stati segnalati alla Prefettura due minori che, a bordo dei rispettivi scooter, alla vista del posto di controllo dei Carabinieri si sono dati alla fuga. Raggiunti e fermati dai militari, entrambi sono risultati privi di patente di guida - perché mai conseguita - e della copertura assicurativa.

Infine, i Carabinieri hanno ritirato la patente di guida e deferito alla Procura di Siracusa il 50enne D.G.A. che a Noto, alla guida della sua Ford Ka, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento della guida in stato di ebbrezza con etilometro.