Rosolini, eroina in casa nonostante i domiciliari: arrestato un uomo

Nascondeva in casa 5 dosi di eroina, nonostante fosse già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa. A seguito di perquisizione domiciliare, inoltre, è stato trovato anche materiale necessario per il confezionamento delle dosi da spacciare.

Per tali motivi, i carabinieri hanno arrestato Diego Fortezza, 39 anni e lo hanno chiuso al Cavadonna.