Siracusa, spacciava droga dagli arresti domiciliari: in carcere

Era già sottoposto agli arresti domiciliari, ma questo non gli avrebbe impedito di spacciare sostanze stupefacenti dalla propria abitazione. i Carabinieri di Siracusa lo ha arrestato. Si tratta di Giuseppe Capodieci, 49 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato per reati in materia di stupefacenti.

Le indagini sono partite a seguito di uno strano via vai osservato dai militari nei pressi dell'abitazione di Capodieci. Durante un'osservazione a distanza, i Carabinieri avrebbero notato il 49enne cedere una dose di cocaina ad un assuntore locale immediatamente bloccato dai militari.

L'uomo, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 3 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione, materiale atto al confezionamento di dosi e somme di denaro pari a 200 euro e 30 dollari americani, probabile provento dello spaccio.

Il 49enne tradotto al Cavadonna