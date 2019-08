Siracusa, oggi l'ultimo saluto ad Armando Tropea e Maria Pia Reale

Insieme nella vita e insieme nella morte: Armando Tropea e Maria Pia Reale, i due coniugi deceduti nel'incidente stradale che si è verificato venerdì scorso sulla SS 115, all'altezza di contrada Cozzo Villa, hanno ricevuto questa mattina l'ultimo saluto di familiari e amici, durante i loro funerali, celebrati nella chiesa di Santa Rita.

Le loro bare, una accanto all'altra, quasi fossero mano per mano anche per iniziare il loro ultimo viaggio.

Ancora increduli e attoniti i familiari per quanto accaduto, seppur composti nel loro dolore. Tanti gli amici presenti: quelli di una vita con i quali Armando e Maria Pia riprendevano i rapporti ogni estate, quando venivano a Siracusa per trascorrere le ferie estive. Anche quest'anno erano tornati a Siracusa, ma il giorno dopo il loro arrivo, un tragico incidente li ha portati via dall'affetto dei loro figli, dei loro genitori, oltre che dei fratelli e delle sorelle.

Presente in chiesa anche una delegazione di Città Sant'Angelo, la cittadina abruzzese dove la coppia viveva e lavorava ormai da 27 anni, a dimostrazione della bontà e della generosità dei due coniugi. Dopo le esequie, il seppellimento nel cimitero di Siracusa.

"Erano due persone per bene - ha detto il parroco durante l'omelia - che hanno vissuto nell'amore reciproco e in quello verso la propria famiglia, pronti a donarsi anche agli altri".