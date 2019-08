Il sindaco premia Claudio Antonino Faraci, argento mondiale e campione d'Italia “farfalla”

E' stato premiato oggi, a Palazzo Vermexio, dal sindaco Francesco Italia, Claudio Antonino Faraci, medaglia d'argento nella 4X100 mista ai recente Campionati europei juniores di Kazan.

Faraci ha ricevuto una targa ricordo per l'argento europeo giunto al termine di un percorso di crescita sportiva che lo ha portato a centrare diversi obiettivi. Ultimi, in ordine di tempo, i due titoli italiani juniores in quelle che sono le sue specialità, la 50 e la 100 farfalla, conquistati domenica scorsa a Roma.