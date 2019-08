Siracusa, viabilità provinciale al collasso: Falcone "Le Regione farà gli interventi più urgenti"

E' un quadro drammatico quello della viabilità provinciale consegnato ieri sera, dal Libero Consorzio e dei sindaci dei Comuni, all'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Marco Falcone.

Durante l'incontro che si è tenuto in via Roma si è parlato di strade chiuse, ponti impercorribili e danneggiati dall’usura del tempo.

All'incontro, oltre al commissario straordinario del Libero Consorzio, dott.ssa Carmela Floreno, l’ass. regionale Bandiera i deputati regionali Zito e Cannata, il deputato nazionale Ficara.

Falcone ha dimostrato disponibilità a venire incontro alle esigenze del Libero Consorzio comunale e dei sindaci dei comuni utilizzando i vari fondi disponibili per la gestione, in particolare, delle emergenze, per cui in tempi brevi sarà compilato un cronoprogramma dei lavori da eseguire.

In altre parole sarà presto organizzato un secondo incontro che permetterà alla Regione di rendere noti ai sindaci i tempi di realizzazione degli interventi più urgenti e indispensabili anche per l’avvicinarsi della stagione invernale che in alcuni centri costituisce un pericolo costante per gli automobilisti e per gli studenti che si spostano per raggiungere gli istituti scolastici.

Date le precarie condizioni economiche del Libero Consorzio Comunale, condizioni che hanno impedito da diversi anni di procedere con una manutenzione ordinaria sulla rete stradale, che rientra nella perimetrazione dei vari comuni, la dott. Floreno ha ribadito che si rende necessario organizzare un incontro con i sindaci per la cessione di tratti stradali ai comuni.