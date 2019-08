Siracusa, Avantinsieme: "Sull'ampliamento delle Zes ha vinto la voglia di riscatto"

L'ampliamento delle aree Zes per Siracusa è il risultato di un intervento che ha puntato sulla determinazione e sulla voglia di riscatto.

Così il direttivo di Avantinsieme commenta il risultato ottenuto ieri a Palermo durante l'incontro con l'assessore regionale Turano.

"La nostra provincia troppo spesso è stata lasciata incustodita dalla politica - prosegue la nota - e trascurata dalle classi dirigenti. Auspichiamo che questo risultato rappresenti un’inversione di tendenza replicabile per tutti gli altri temi di grande rilevanza di cui si discute ancora, sperando altresì che il Sindaco possa ancora una volta aprire dialoghi costruttivi con l’amministrazione Regionale".

Avanti insieme ricorda che nel 2017 il Governo in carica con il Decreto Sud inserì in bilancio una dotazione di 200 milioni di euro per attrarre investimenti nelle aree retro portuali, la “banca delle terre incolte”, risorse per la decontribuzione per un totale di oltre 95 miliardi di euro fino al 2022 per infrastrutture, ricerca, innovazione, cultura, turismo, welfare e servizi.