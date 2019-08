Nel Trapanese, escursionista soccorsa alla riserva dello Zingaro

intervento dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano nella riserva dello Zingaro, in sinergia con Aeronautica Militare, 118 e carabinieri nel pomeriggio di ieri. Un’escursionista aveva accusato un malore mentre percorreva il sentiero costiero nei pressi di cala Disa.

I soccorritori hanno tratto in salvo una donna, di 32 anni, catanese, disidratata e non in grado di camminare. Prestati i primi soccorsi, per accelerare il trasferimento dell’escursionista è stato chiesto l’aiuto dell’Aeronautica Militare che ha inviato sul posto un elicottero HH139 dell’82° Csar di Trapani-Birgi. La donna è stata imbarcata con il verricello insieme ad un tecnico di elisoccorso e trasportata fino al campo di calcio di Castellammare del Golfo dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 scortata da una pattuglia di carabinieri della locale stazione.

Quello di ieri è il sesto intervento eseguito quest’anno dal Sass allo Zingaro.