Priolo, deserta la conferenza dei servizi sulla pirite: il sindaco Gianni informa la Procura

Troppe assenze alla conferenza dei servizi di ieri al Comune di Priolo convocata per discutere degli interventi da attuare nelle aree contaminate da cenere di pirite, Thapsos e campo sportivo ex Feudo.

Presente, oltre all’amministrazione e ai tecnici comunali, soltanto il rappresentante dell’Asp; assenti gli altri soggetti invitati: Ministero dell’Ambiente, Regione, ex Provincia, Soprintendenza, Invitalia e Arpa, che avrebbe dovuto presenziare per le indispensabili valutazioni di ordine sanitario e ambientale. E su queste assenze una lettera sarà inviata alla Procura.

Contrariato il sindaco, Pippo Gianni: "Il Comune di Priolo andrà avanti anche da solo, ma nessuno può permettersi di giocare con la salute dei cittadini. Abbiamo già predisposto tutti gli atti e le procedure necessarie a risolvere definitivamente il problema della pirite”.

Una nuova Conferenza dei Servizi è stata indetta per venerdì 9 agosto.