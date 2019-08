Lentini, discarica Armicci: Scerra, Zito e Ficarra (M5S) "Non è ancora detta l'ultima parola"

“Un’altra discarica non è la soluzione per risolvere il problema dei rifiuti in Sicilia". Così i deputati regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, Paolo Ficara e Stefano Zito che sabato hanno partecipato ai lavori della seduta aperta del civico consesso di Lentini con all'ordine del giorno la vicenda della discarica di Armicci.

"Sarà difficile invertire la sentenza del Cga - scrivono gli esponenti del M5S - ma non è ancora detta l’ultima parola. Infatti resta ancora pendente in primo grado il ricorso presentato dal Comune di Lentini sull'Aia originale, così come non è da escludere una revisione da parte della Regione, dell'iter che ha portato alle autorizzazioni".

Proprio sull’iter autorizzativo sabato scorso il governatore regionale Nello Musumeci ha ha riferito di aver chiesto ai dipartimenti regionali competenti un approfondimento per valutare, anche alla luce della sentenza amministrativa, "se e in che misura possano essere riconsiderate le gravi criticità rappresentate dallo stesso Comune".