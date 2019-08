Augusta, avvistato squalo verdesca nel golfo Xiphonio. VIDEO

E' stato avvistato, questa mattina, ad Augusta, golfo Xiphonio, sotto la Porta Spagnola, uno squalo verdesca. L'esemplare, lungo circa due metri, è stato segnalato alla Guardia Costiera che non ha fatto in tempo ad arrivare sul posto che già lo squalo era andato via.

Secondo quanto una classifica di FanPage.it, lo squalo verdesca è tra i primi 7 squali più pericolosi che si possono trovare nel Mediterraneo.

"Si tratta di un pesce pelagico, ovvero che nuota in mare aperto, e poiché in queste acque la disponibilità di cibo non è sempre abbondante, spesso viene attratto dagli intrusi, come i subacquei. - si legge su FanPage.it - La specie, assieme allo squalo longimano, è famosa soprattutto per gli attacchi ai sopravvissuti di disastri aerei e naufragi. Piuttosto conosciuto è l'evento legato all'affondamento dell'incrociatore americano USS Indianapolis ad opera di un sommergibile giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale: molti dei marinai gettatisi in mare vennero attaccati e uccisi dalle verdesche, benché alcuni furono azzannati quando erano già deceduti per disidratazione o annegamento."