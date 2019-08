Siracusa, pesca abusiva al Plemmirio: sequestrate 89 nasse

Erano calate abusivamente in mare in zona B dell’Area Marina Protetta del Plemmirio 89 nasse (vicino Cala Zaffiro). La segnalazione dell'attrezza di pesca in zona non consentita è arrivata alla Guardia Costiera di Siracusa, che nel primo pomeriggio di ieri, con la Motovedetta CP 764, già impegnata nell’attività “Mare Sicuro 2019”, è intervenuta sul posto.

Liberato il pescato ancora vivo.