Siracusa, nuovo ospedale: la consigliera Vinci chiede di conoscere i risultati dell'istruttoria tecnica

Un’interrogazione per conoscere lo stato dell’iter per il nuovo ospedale di Siracusa è stata presentata dalla consigliera comunale Cetty Vinci.

"Chiedo di conoscere nel dettaglio - precisa Vinci - gli esiti dell'istruttoria tecnica, ordinata dalla giunta al fine di valutare l’idoneità delle aree individuate anche sulla base di quanto deliberato dalla Giunta regionale sulla possibile futura riclassificazione del presidio ospedaliero di Siracusa come Dea di secondo livello. Gli esiti dell'istruttoria - conclude la consigliera - devono essere resi pubblici al più presto, visto che il termine fissato al 29 luglio è già scaduto e incombe la pausa ferragostana”.