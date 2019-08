Roma, Carabiniere ucciso: le difese dei 2 americani ricorrono a Riesame

Ricorso al Riesame per Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale-Hjorth, gli statunitensi accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega. I difensori di Elder hanno formalizzato l'istanza ai giudici della libertà, come nei giorni scorsi quelli di Hjorth. Secondo quanto si è appreso, nelle due istanze non è compresa quella di sospensione dei termini feriali. Questo fatto permetterà al collegio di fissare l'udienza di dibattimento a settembre.