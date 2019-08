Siracusa, vìola ripetutamente i domiciliari e finisce in carcere

Dovrà finire di scontare in carcere la misura cautelare per reati in materia di stupefacenti che stava scontando ai domiciliari, a causa delle ripetute violazioni degli obblighi cui era sottoposto. Si tratta i Giuseppe Mauceri, 44 anni. L'uomo è stato arrestato ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, in esecuzione del provvedimento di aggravamento misura cautelare emesso dalla Corte d’Appello di Catania.

L'uomo è stato, pertanto ristretto nel carcere di Cavadonna.