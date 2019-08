Siracusa, sorpresi 4 conducenti in stato di ebbrezza alcolica

Controlli intensi sulla circolazione stradale da parte di Carabinieri in zona Ortigia e Fontane Bianche, in particolare nelle ore notturne e nelle località più affollate.

Otto pattuglie hanno passato al setaccio 155 veicoli e 172 persone, da cui è derivato il ritiro di 13 patenti di guida per infrazioni al codice della strada fra cui la mancata copertura assicurativa di 7 veicoli e la guida in stato d’ebbrezza di 4 conducenti di autovetture riscontrati con tasso alcolemico fra 1.30 g/l e 1.60 g/l. I quattro sono stati denunciati.

Fra le violazioni più riscontrate anche la mancata revisione dei veicoli e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.