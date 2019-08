Siracusa, Giornale di Sicilia: sit in contro la chiusura delle pagine della Sicilia orientale. VIDEOINTERVISTA

Giornalisti, ma anche deputati nazionali e regionali, il sindacato confederale e le associazioni datoriali, consiglieri comunali ed esponenti del mondo politico si sono ritrovati questa mattina sotto la sede siracusana del Giornale di Sicilia per manifestare il dissenso e la preoccupazione per la decisione dell'editore di chiudere le pagine dell Sicilia Orientale. Da domani nel Giornale mancheranno le pagine che fanno riferimento alle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Lo sforzo economico, ha riferito l'editore, non sarebbe stato più sostenibile. Ed ecco allora che si opera un taglio lineare senza tenere conto di quello che quei giornalisti hanno rappresentato per l'informazione in quel territorio. Si tagliano delle pagine di un giornale: se ne vanno posti d lavoro, ma se ne va anche un pezzo importante di democrazia.