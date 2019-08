Siracusa, 15 sanzioni per esercizio abusivo di guida turistica

A lavoro, in particolare nel mese di luglio la sezione “Turistica” della Polizia municipale, soprattutto in Ortigia e nell'area archeologica della Neapolis.

Il totale della sanzioni elevate per esercizio abusivo della professione di guida turistica sono 15, notificate ad altrettante società di noleggio con conducente sottoposte a controllo ed una sanzione elevata per esercizio abusivo di questa professione, con conseguente fermo amministrativo del veicolo. Sequestrati anche animali per maltrattamento durante l'esercizio di accattonaggio molesto a danno dei turisti.

"Quello dell'abusivismo - dichiara l'ispettore principale Corrado Caruso. - nelle attività turistiche è purtroppo uno dei fenomeni più diffusi in città. Ed al contempo uno di quelli che stiamo controllando con maggiore attenzione, non solo per il mancato rispetto delle autorizzazioni a svolgere queste attività ma anche per la qualità e la sicurezza del servizio stesso”: lo dichiara il responsabile del nucleo della sezione “Turistica”".

Per le vie del centro anche Vigili urbani in borghese. Notificate multe, sanzioni per violazioni al codice della strada e anche il Daspo nei confronti di 2 parcheggiatorie abusivi