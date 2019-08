Siracusa, punta un coltello alla cassiera per farsi consegnare l'incasso: tentata rapina in un supermercato. Arrestato 20enne

Avrebbe tentato una rapina a mano armato, nella giornata di sabato, all'interno di un supermercato in viale Santa Panagia, a Siracusa. Per tentata rapina, lo Polizia di Stato ha arrestato Alessandro Caruso , siracusano di 20 anni, già conosciuto alle forze di polizia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzo avrebbe fatto irruzione all'interno dell'esercizio pubblico armato di coltello e, con l'obiettivo di impadronirsi dell'incasso, avrebbe puntato la lama dell'arma sul collo della cassiera stringendola da dietro.

Reazione immediata di un altro dipendente del supermercato, giunto in soccorso della cassiera, che avrebbe fatto desistere il malvivente dall’intento delittuoso.

Sul posto la Polizia di Stato di Siracusa ha avviato le indagini che hanno portato all'arresto del 20enne, il quale è stato condotto in carcere.