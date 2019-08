Siracusa, bilancio di previsione 2019: le proposte del gruppo "Amo Siracusa"

Restituire centralità ai bambini di Siracusa: vanno in questa direzione le proposte che il gruppo consiliare "Amo Siracusa" sta elaborando dopo aver analizzato la proposta di bilancio di previsione per il 2019 dell’amministrazione comunale.

Da qui il primo intervento sulle risorse del capitolo denominato “acquisto arredi e attrezzature parchi gioco Robinson”.

Poi viene proposta di introdurre l’obbligo del limite massimo di velocità a 30 km/orari in tutte le principali strade cittadine, ad iniziare da quelle che sono state oggetto negli ultimi anni di incidenti stradali. "Da questo punto di vista - scrivono in una nota i consiglieri del gruppo - proveremo ad intervenire in fase di bilancio sui capitoli 12985/4 e 12990 se dovesse essere necessario al fine di dotare il Comune di Siracusa della relativa segnaletica".

In ultimo si pensa alla promozione di giornate “car free”, in cui determinate zone della città possano essere liberate dalle auto "per raggiungere l’obiettivo della riconquista di alcuni spazi urbani cittadini".