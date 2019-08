Decreto sicurezza bis, tavolo di lavoro oggi a Palazzo Chigi

Arriva oggi a palazzo Chigi il decreto sicurezza bis per un tavolo di lavoro. Sarà una sorta di prova per la tenuta del Governo. Alla domanda dei giornalisti "Ci sono i numeri per la fiducia?" il ministro Matteo Salvini risponde "Non lo so".

Il governo sul provvedimento sarebbe intenzionato a mettere il voto di fiducia. I numeri sono comunque ristretti, la maggioranza assoluta è di 161 voti ed è quindi appesa a cinque voti.