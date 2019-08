Siracusa, Ficara-Burgio su Go bike e navette: "Centinaia di bici abbandonate e bus smontati in deposito"

Centinaio di bici, prima utilizzate per il servizio di go bike, in stato di abbandono e tre navette ferme utilizzate come pezzi di ricambio. A darne notizia i consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Chiara Ficara e Francesco Burgio, a seguito di un sopralluogo nei locali dell’ex mercato ittico.

"Sono presenti - dicono i due - batterie per alimentare le navette (presumibilmente guaste) sollevate da terra mediante l’utilizzo delle colonnine delle Go Bike, di proprietà del Comune, due scooter della polizia municipale (presumibilmente guasti ma in ottimo stato) ed un auto elettrica".

I due chiedono all'Amministrazione l'utilizzo nuovamente dei mezzi