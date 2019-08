Siracusa, striscione contro Cutrufo e Favara: l'ex presidente chiude la porta

Passo indietro di Gaetano Cutrufo, ex patron del Siracusa calcio, dopo aver visto uno striscione apparso in città in cui si legge "Cutrufo-Favara: uniti per un bluff perfetto".

L'ex presidente azzurro aveva nei giorni scorsi fatto chiaramente capire, attraverso un post sul suo profilo facebook, di essere intenzionato ad intervenire per non far finire il calcio a Siracusa, ricominciando da serie inferiori. Il contenuto di quest'ultimo striscione, che coinvolge anche il consigliere comunale Gaetano Favara che ha organizzato la campagna di pre-abbonamenti quando ancora la sorte del Siracusa era in bilico e tutti speravano nell'iscrizione in serie D, ha fatto precipitare tutto: "Con quest ultimo atto vile - scrive sui social Cutrufo - la mia parentesi Siracusa calcio si chiude a vita. Non vorrò più sapere né di promozione né di eccellenza e di nient'altro. Non sprecherò né un minuto né un centesimo dei miei soldi. Non me ne voglia - prosegue - la parte sana della tifoseria, ma è veramente vergognoso assistere a tutto ciò. Solo un idiota andrebbe avanti dopo tutto quest . Ho lavorato sodo 30 anni e costruito un Immagine di me di tutto rispetto nel mondo dico nel mondo. Non permetto a 4 sciacalli di scrivere il.mio nome nei muri della mia città come se fossi il primo che capita. Dirò al.sindaco - conclude - che per quanto mi riguarda può fare a meno di fare la richiesta alla lnd. Non voglio più sapere nulla e non tornerò indietro sui miei passi. Buona fortuna e mi auguro che ci sia un altro idiota che come me potrà far rinascere il calcio a Siracusa".