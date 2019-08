Matteo Salvini e il "beach tour" ad Agosto, giorno 11 tappa a Siracusa e Taormina

Sarà a Siracusa, giorno 11 agosto, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Nella stessa giornata è prevista una tappa a Taormina.

Queste le tappe siciliane del "beach tour" (così definito da Repubblica) del ministro Salvini. In tutto, in tutta Italia, il tour durerà cinque giorni e partirà mercoledì dal Lazio, da Anzio e Sabaudia. Il giorno seguente il segretario leghista sarà in Abruzzo, a Salvo Marina e Pescara. Il 9, in Molise, a Termoli, poi in Puglia, a Peschici e Polignano a mare. Il 10 in Basilicata, a Policoro, e in Calabria, a Cosenza e Tropea.