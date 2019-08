Esodo, traffico sostenuto in uscita dalle grandi città del nord

L'esodo verso le località estive in questo primo fine settimana d'agosto registra fin dalle prime ore della mattina traffico sostenuto in uscita dalle grandi città, in particolare quelle del nord Italia.

Secondo Viabilità Italia i rallentamenti più significativi si registrano sull'A1 Milano-Napoli e sulla A14 Bologna-Taranto in direzione sud.

Al momento non vengono però segnalati particolari problemi ai caselli autostradali per lo sciopero del personale, in programma oggi fino alle 14 e dalle 16 alla mezzanotte e domani dalla mezzanotte alle 02.