Lentini, discarica Armicci: Musumeci chiede approfondimenti urgenti

"L’autorizzazione alla discarica di Armicci, nel Lentinese, è una delle pesanti eredità lasciataci da chi ci ha preceduto".

Così il presidente della Regione, Nello Musumeci interviene sulla vicenda della discarica Armicci a Lentini, contro la quale è ripartita la mobilitazione del territorio.

"Condivido le preoccupazioni manifestate dall’amministrazione comunale di Lentini e dai tanti cittadini di quel territorio, particolarmente appesantito dalla presenza di discariche di elevate dimensioni. Per questo motivo ho chiesto ai dipartimenti regionali competenti un approfondimento, da condurre con l'urgenza che il caso impone.

Dobbiamo valutare, anche in relazione ai contenuti della recente sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa se, e in che misura, possano essere riconsiderate le gravi criticità rappresentate dallo stesso Comune di Lentini e, alla luce di queste, riesaminati i provvedimenti già adottati".

Ieri sera, intanto, grande partecipazione di cittadini al Consiglio comunale, convocato in seduta aperta sulla questione.

Una seduta fortemente voluta dal "Coordinamento No discarica Armicci" dopo la sentenza del Cga, che, sconfessando il Tar, ha di fatto ridato in mano tutte le autorizzazioni alla Pastorino srl per iniziare i lavori per la costruzione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi. Ad insorgere contro la sentenza del Cga anche il sindaco di Lentini, Saverio Bosco.