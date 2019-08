Augusta, struttura organizzativa del Comune: i sindacati chiedono un confronto con l'amministrazione

"Un confronto costruttivo e l’avvio di un dialogo reale e concreto con l’amministrazione comunale di Augusta,sui trasferimenti ed incarichi posti in essere dall’amministrazione a seguito degli imminenti pensionamenti che hanno creato disagi per i lavoratori e disservizi alla stessa cittadinanza”.

A sollecitarlo sono i segretari generali della Funzione pubblica di Cgil, Francesco Nardi, Funzione pubblica Cisl di Siracusa e Ragusa, Daniele Passanisi, e per la Funzione pubblica della Uil, Alda Altamore, dopo la delibera di Giunta di aprile riguardante la struttura organizzativa dell’ente.

"L'amministrazione - accusano i sindacalisti - continua a snobbare le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali che curano i legittimi interessi dei lavoratori, come quelli degli ottantaquattro precari che dal mese di marzo attendono di avere notizie sullo stato dell’arte relativo alla loro stabilizzazione”.