Siracusa, incidente sulla SS 115: martedì i funerali di Armando Tropea e della moglie Maria Pia Reale

Grande sgomento in città per l'incidente stradale di venerdì sera che ha fatto due morti, una coppia di coniugi siracusani che vivevano da tempo in Abruzzo.

Armando Tropea e Mari Pia Reale erano nel capoluogo aretuseo, come ogni estate per trascorrere le ferie estive e hanno trovato la morte a causa di uno scontro frontale contro un'auto mentre viaggiavano a bordo del loro scooter sulla strada che porta alle località balneari.

Tropea era direttore nazionale per le pagine locali della Manzoni, società che gestisce la pubblicità di “Repubblica”. La moglie era insegnante.

Già fissati i loro funerali: saranno celebrati martedì 6 agosto alle 10 nella Chiesa di Santa Rita.