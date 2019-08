Portopalo, maltratta e minaccia la moglie: arrestato 49enne

La Polizia di Stato di Pachino, ieri, a Portopalo di Capo Passero, ha eseguito una misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di un uomo di 49 anni, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia con condotte violente e minacciose in danno della moglie.