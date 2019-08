Avola, spaccio, ricettazione, falsa testimonianza, furto, ricettazione: arrestato 54enne

E' ritenuto responsabile di reati come spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, falsa testimonianza, violazione delle limitazioni della libertà personale cui era stato sottoposto, falsa attestazione ad un Pubblico Ufficiale, furto aggravato e tentata estorsione.

Per tali motivi, la Polizia di Stato di Avola ha eseguito nei suoi confronti, Emanuele Bono, 54 anni, residente ad Avola e già conosciuto alle forze di polizia, un ordine di carcerazione perchè destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Catania.

L’uomo deve scontare 11 sentenze di condanna per complessivi 6 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione, nonché un anno e 2 mesi di arresto ed una multa di 6.807 euro.