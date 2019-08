Lentini, 35 piante di cannabis indica tra gli alberi di arance: arrestato un uomo

Coltivava, in un terreno, in Contrada Catalicciardo, a Lentini cannabis indica. La scoperta della Polizia a seguito di controlli che hanno portato al ritrovamento di 35 piante di cannabis indica, nascoste tra gli alberi di arance, per un peso complessivo di 50 chilogrammi.

Inoltre, all'interno dell'abitazione rurale è stato notato l'allacciamento del contatore elettrico alla rete pubblica. Il proprietario del fondo agricolo, Giovanni Sgroi, 47 anni, già conosciuto alle forze di polizia è stato arrestato per i reati di coltivazione di sostanza stupefacente (marijuana) e furto di energia elettrica, e tradotto agli arresti domiciliari.