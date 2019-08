Siracusa, Daspo urbano di 2 anni a parcheggiatore abusivo

Daspo urbano per due anni ad un parcheggiatore abusivo siracusano. Il provvedimento è stato notificato al 37enne questa mattina da agenti della Divisione della Polizia Anticrimine.

L'uomo, secondo quanto accertato dalla Polizia, importunava gli automobilisti che parcheggiavano i propri veicoli nella zona del Teatro Greco, con insistenti richieste di denaro.

In più occasioni è stato sanzionato e allontanato con provvedimento formale. Al termine di una dettagliata istruttoria, il Questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo, ha proposto il provvedimento di allontanamento dall’area in questione per il massimo periodo consentito, che poi è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Siracusa.