Avola, stipendi a singhiozzo e paventata chiusura de Il Giardino: protestano i lavoratori

Saracinesche abbassate per quasi due ore, dalle 10.30 alle 12, per alcuni negozi all'interno del centro commerciale Il Giardino di Avola. Fuori dai negozi un cartello con la scritta "Chiarezza per il nostro futuro".

Si tratta di una manifestazione spontanea dei lavoratori che, ricevono stipendi a singhiozzo e da tre anni non percepiscono quattordicesima. A tutto questo si aggiunge la morosità del negozio nei confronti del Giardino di Avola in termini di locazione e di affitto di ramo d’azienda, con voci insistenti di chiusura al 31 Agosto.

Con loro Alessandro Vasquez, Segretario Gen FILCAMS CGIL Siracusa che dichiara: “ È importante che ancora ci siano lavoratrici e lavoratori che diano questi segnali e che vogliano mantenere la schiena dritta. Per noi è importante anche esserci in queste piccole realtà e nei comuni della nostra provincia. - dice Vasquez - La proprietà continua a sostenere che non ci sono problemi che insistono sul negozio, ma la morosità nei confronti del giardino e le voci insistenti di chiusura per sfratto al 31 Agosto, non consentono di dormire con sonno tranquillo. Pretendiamo chiarezza per il destino di questi lavoratori e vogliamo raggiungere un incontro con la proprietà del Giardino per porre luce sulla questione dibattuta.”